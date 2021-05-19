الكويت تصدر تعليمات جديدة حول السفر في ظل جائحة كورونا

أعلن مجلس الوزراء الكويتي إنهاء الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص PCR خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال إن القرار ينطبق على المحصنين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمتعافين من الإصابة بكورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوما.

كما أعلن مجلس الوزراء إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من نيبال وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، كما أشار إلى أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول مدة 14 يوما على الأقل، وذلك حتى إشعار آخر.

ودعا المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتجنب التجمعات في الأماكن العامة والخاصة للحد من انتشار العدوى، وذلك حفاظا على صحة الفرد والمجتمع.

المصدر: وكالات