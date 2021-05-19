الجبهة الديمقراطية أحيت ذكرى نكبة فلسطين

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقفة جماهيرية في مخيم البداوي، انتهت بمسيرة جابت شوارع المخيم، دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة احياء للذكرى الـ73 لنكبة فلسطين، شارك فيها عضو المكتب السياسي للجبهة اركان بدر، وعضو اللجنة المركزية منى واكد، وممثلو الفصائل والقوى والاحزاب اللبنانية، واللجنة الشعبية، وحشد كبير من النساء والرجال والشباب والاطفال.

وألقى جميل صفيه كلمة “الحزب الشيوعي اللبناني”، وأكد فيها “وقوف كل الوطنين واحرار العالم الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني”.

كما والقت عفراء عيد كلمة “الحزب التقدمي الاشتراكي”، فأكدت ان “المقاومة الفلسطينية اعادة الكرامة للعرب والمطبعين”، وحيت “المقاومين وصواريخهم التي ارعبت المحتلين وادخلتهم الملاجئ”.

وكذلك القى عاطف خليل مسؤول “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في المخيم، كلمة حيا فيها مقاومة الشعب الفلسطيني المنتفض في الضفة والقدس واراضي 48. ووجه التحية إلى “المقاومين في غزة”، وحيا “الشباب الفلسطيني الذي خرج بالالاف في محاولة للوصول لحدود فلسطين من لبنان، ما يؤكد تصميم اللاجئين على حقهم في العودة تطبيقا للقرار الدولي رقم 194 نقيضا لمشاريع التوطين والتهجير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام