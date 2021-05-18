روسيا: مستعدون لمساعدة تسوية التوتر الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان حال تلقينا طلبا من كلاهما – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2021 - 02:22

روسيا: مستعدون لمساعدة تسوية التوتر الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان حال تلقينا طلبا من كلاهما

منذ 39 mins 18 May، 2021
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا ستقدم مساعدة لأرمينيا وأذربيجان لتسوية التوتر الحدودي الراهن في حال تلقت طلبا مناسبا من قبل كلا الطرفين.

وقال رودينكو، في تصريح لقناة “تاس” الروسية، اليوم الاثنين: “توجه الطرفين إلينا بطلب مساعدة أو دعم أو وساطة أمر طبيعي في ظل الأوضاع الحالية، لا سيما أن لدينا خبرة مماثلة في سياق وضع بيانين 9 نوفمبر و11 يناير”.

وأضاف: “لهذا السبب في حال ورود هذا الطلب من قبل كلا الطرفين، أي أذربيجان وأرمينيا، وليس أحد منهما، سنكون مستعدين لتقديم المساعدة التي يمكننا تقديمها”.

وأشار رودينكو إلى أن وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبحثون خلال اجتماعهم في دوشنبيه يوم 19 مايو التوتر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

المصدر: وكالات

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