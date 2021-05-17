بالفيديو.. كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية تحية للشهيد المقدسي منفذ عملية الدهس في الشيخ جراح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 23:12

بالفيديو.. كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية تحية للشهيد المقدسي منفذ عملية الدهس في الشيخ جراح

منذ 41 mins 17 May، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

بثت كتائب القسام اليوم الاثنين رشقات صاروخية باتجاخ المستوطنات الإسرائيلية والمدن المحتلة، أهدتها إلى روح الشهيد المقدسي شاهر أبو خديجة، منفذ عملية الدهس في الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وندد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن الرد على هذه الأفعال سيكون باستهداف مدينة تل أبيب.

وقال في بيان: “لقد كثف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناء عليه فإننا نحذر العدو بأنه إن لم يتوقف حالا عن قصف البيوت الآمنة، فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر”.

المصدر: كتائب القسام

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