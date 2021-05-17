أمين عام حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان: الشعب الباكستاني يقف كتفًا بكتف مع أخوته الفلسطينيين

أدان أمين عام حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان، العلامة الشيخ راجا ناصر عباس جعفري “الاعتداءات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى”. جاء ذلك خلال مسيرات حاشدة نظمها حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان في العاصمة الباكستانية اسلام اباد ومدن متفرقة مثل كراتشي ولاهور وكويتا وفيصل اباد وحيدر اباد.

وقال الشيخ راجا في خطابه “لا يحق لقوات الاحتلال الإسرائيلية وقف عبادة المسلمين في المسجد الأقصى أول قبلة في الإسلام”، متابعاً “ندين بشدة هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى”، مضيفًا “الشعب الباكستاني يقف كتفًا بكتف مع أخوته الفلسطينيين، ونحن نشيد بتضحية وشجاعة المقاومين الفلسطينيين”.

وقال إن “اللعبة التي بدأتها “إسرائيل” ستنتهي قريباً وستزول باذن الله تعالى”، مضيفاً أن “الأمة الفلسطينية ليست لقمة سهلة التي يمكن لأي شخص أن يبتلعها بسهولة”. وقال إن “صمت من يسمون انفسهم نشطاء حقوق الإنسان على الهمجية الإسرائيلية كشف عن عقليتهم المتعصبة وتواطؤهم”.

وشدد أنه “يجب على جميع الحكام المسلمين أن يتحدوا ضد الاحتلال الإسرائيلي فاليوم لايوجد رأي اخر غير الوقوف مع الحق”. ووجه سماحته نداء للحكام المسلمين، قائلاً إن “وقت الاستيقاظ قد حان فإذا لم يفتحوا أعينهم، سيتعين على أجيالهم القادمة أن تتحمل العبء الأكبر”.

المصدر: موقع المنار