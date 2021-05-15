تقرير مصور | في ذكراها الـ 73 .. النكبة ترتد على العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 21:44
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تقرير مصور | في ذكراها الـ 73 .. النكبة ترتد على العدو
منذ 15 mins
15 May، 2021
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
فلسطين
في ذكراها الثالثة والسبعين… فلسطين تحولها نكبة على المحتل.
المصدر:
المنار
النكبة
سيف القدس
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