تقرير مصور | في ذكراها الـ 73 .. النكبة ترتد على العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 21:44

تقرير مصور | في ذكراها الـ 73 .. النكبة ترتد على العدو

منذ 15 mins 15 May، 2021
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تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

في ذكراها الثالثة والسبعين… فلسطين تحولها نكبة على المحتل.

المصدر: المنار

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