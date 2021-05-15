آية الله رئيسي ولاريجاني يترشحان للانتخابات الرئاسية الايرانية

حضر رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي صباح السبت الى مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية وسجل اسمه للترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وکان رئيس السلطة القضائية قد اصدر بياناً في وقت سابق من السبت أعلن فيه عزمه الترشح للدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية الايرانية التي ستجري في 18 حزيران / يونيو القادم.

كما قدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي السابق علي لاريجاني السبت طلب الترشح للانتخابات الرئاسية في ايران فضلا عن النائب مسعود بزشكيان ووزير الطرق واعمار المدن السابق عباس آخوندي والرئيس السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية عزت الله ضرغامي.

وخلال الايام الماضية قدم عدد من السياسيين والوزراء السابقين طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بينهم وزير النفط السابق رستم قاسمي، وزير التعاون السابق محمد عباسي، الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد، وزير الزراعة السابق صادق خليليان، وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، الرئيس السابق لمقر “خاتم الانبياء (ص)” للاعمار والتنمية سعيد محمد.

وفور انتهاء مهلة التسجيل سيبدأ مجلس صيانة الدستور البت في اهلية المترشحين، وبعد النظر في شكاوى الاشخاص المرفوضة اهليتهم سيصدر هذا المجلس قائمة نهائية بالافراد المؤهلين لخوض الانتخابات الذين ستتوفر لديهم فرصة الدعاية الانتخابية 20 يوما لغاية ما قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية يوم 18 حزيران/يونيو القادم.

وصرّح المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد اسماعيل موسوي أمس أن عدد المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد بلغ خلال الايام الأربعة الماضية 304 أشخاص. والسبت هو اليوم الأخير من أيام التسجيل الخمسة المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية، وقال موسوي إن هذه المهلة لن تمدد بالتأكيد.

المصدر: فارس