طائرات العدو تقصف منزلاً في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 12:36

طائرات العدو تقصف منزلاً في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 15 May، 2021
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