كورونا في المكسيك.. تسجيل 2880 إصابة و258 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية مساء الجمعة انه تم تسجيل 2880 إصابة و258 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة “بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2880، مقابل 3632 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2377995 حالة”.

وذكرت الوزارة “أنها رصدت خلال يوم 258 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 311 الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 219901 شخص”.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

المصدر: روسيا اليوم