كتائب القسام تعلن قصف قاعدة “حتسريم” برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 00:20

كتائب القسام تعلن قصف قاعدة “حتسريم” برشقة صاروخية

منذ 48 mins 14 May، 2021
أخبار موقع المنار

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