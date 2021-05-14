طفلة فلسطينية ترفع العلم الفلسطيني من فوق أنقاض منزلهم الذي دمره الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 19:50

طفلة فلسطينية ترفع العلم الفلسطيني من فوق أنقاض منزلهم الذي دمره الاحتلال

منذ 1 ساعة 14 May، 2021
خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

طفلة فلسطينية ترفع العلم الفلسطيني من فوق أنقاض منزلهم الذي دمره الاحتلال

المصدر: انترنت

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