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May 14 2021 - 07:40

هل تخلّت أميركا عن إلزامية ارتداء الكمامات للحاصلين على اللقاح؟

منذ 30 mins 14 May، 2021
Corona Kamamat America
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة إن الأميركيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، وأعلنوا تحديث توصياتهم.
وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها روشيل والينسكي إنه “يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء كمامة أو احترام التباعد الجسدي”.
وفي مراجعة سابقة، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة، لكنهم ألزمتهم بارتدائها في كل الأماكن المغلقة.

المصدر: بي بي سي عربي

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