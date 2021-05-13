القسام تدخل صاروخ عياش 250 للخدمة وتدعو شركات الطيران لتغيير مساراتها

أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وبأمر من قائد هيئة أركانها أبو خالد محمد الضيف، صاروخ عياش بمدى 250 كيلو متر صوب مطار رامون جنوب فلسطين وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءًا من ردنا على اغتيال قادة القسام ومهندسيها بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح له: هذا غرس القائد أبو عماد باسم عيسى والمهندس جمعة الطحلة أبو رحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار.

وأضاف “ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله”.

المصدر: وكالة معاً