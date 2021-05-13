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May 13 2021 - 13:38

#بالصور.. اثار المواجهات بين الفلسطينين والمستوطنين في #عكا

منذ 45 mins 13 May، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

اثار المواجهات بين الفلسطينين والمستوطنين في #عكا.

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المصدر: وكالة يونيوز

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