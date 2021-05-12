المرجع السيستاني يدعو لنصرة فلسطين ويُحَيّي صلابة المقدسيين

دعا المرجع السيد علي السيستاني في بيانٍ له الى مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني مؤكدا أنَّ النصرَ سيكونُ حليفَهم..

وقال البيان: تؤكد المرجعية الدينية – مرة أخرى – مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون الى قضم المزيد من اراضيه وتهجيره من اجزاء أخرى من القدس الشريف، وتدعو الشعوب الحرة الى دعمه ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة.

اضاف ان المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الاراضي المحتلة هذه الايام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات. نسأل الله تعالى أن يعينهم ويمدّهم بنصر منه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم.

المصدر: مكتب المرجع السيد علي السيستاني