الرئيس العراقي يعرب لنظيره الفلسطيني عن موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اتصالا هاتفياً الأربعاء، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، على خلفية تطورات الأوضاع في القدس، معربا عن موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان الرئاسة العراقية في هذا الصدد “أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية، حيث أدان سيادته القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية للمصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأكّد الرئيس صالح، خلال الاتصال الهاتفي، موقف العراق الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل كامل حقوقه المشروعة، مشيراً إلى ضرورة العمل المشترك والفاعل من اجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها.

من جانبه، أطلع الرئيس محمود عباس، الرئيس برهم صالح، على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، معرباً عن تقديره لمواقف العراق إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

المصدر: سبوتنيك