قتيل وإصابة 3 جنود “إسرائيليين بحالة خطيرة جدا بعد استهداف المقاومة لجيب بصاروخ كورنيت شمال القطاع

أعلن الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الاربعاء 12/5/2021 عن مقتل جندي “اسرائيلي” و إصابة 3 جنود بينهم اثنين بحالة ميؤوس منها جراء استهداف المقاومة الفلسطينية جيب صهيوني بصاروخ كورنيت في الحدود الشمالية للقطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت صباح اليوم الاربعاء 12/5/2021، عن استهدف جيباً صهيونياً بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة.

وجددت المقاومة الفلسطينية ، بإطلاق صاروخ كورنيت آخر ، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال.

وقال مراسل اذاعة الجيش ، انه حتى الآن استمرار اطلاق قذائف الهاون بشكل مكثف تجاه منطقة استهداف الجيب.

المصدر: فلسطين اليوم