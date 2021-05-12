قوات الاحتلال تنسحب من الأقصى بعد اقتحامه واغلاق جميع أبوابه ومحاصرة المصلين

أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من ساحات المسجد الأقصى.

وكان العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل مفاجئ، وأطلقوا القنابل الصوتية تجاه المصلين كما استخدموا غاز الفلفل.

وحاصرت قوات الاحتلال جميع المصلين داخل المصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا بان قوات الاحتلال أغلقت كل أبواب المسجد الأقصى وتمنع دخول المصلين إلى المسجد.

واندلعت مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود بعد اقتحام الاقصى واغلاق ابوابه.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية