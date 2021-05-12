النخالة: ماضون في هذه المعركة ونعد شعبنا أننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في المقاومة والمضي في هذه المعركة، في رده على تهديدات قادة العدو.

وقال النخالة في تصريح له رداً على قادة العدو: “نحن ماضون في هذه المعركة، ونعد شعبنا بأننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة إن شاء الله”.

ويواصل الكيان الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ أمس، بقصف مقرات ومنشآت مدنية وأبراج سكنية، أدت لاستشهاد 30 شهيداً بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى.

ودكت المقاومة الفلسطينية مستوطنات العدو بمئات الصواريخ، مما أدى لمقتل وجرح العشرات من المستوطنين وتضرر مركبات ومباني سكنية.

المصدر: فلسطين اليوم