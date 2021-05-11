بحرية الحرس الثوري الايراني: على اميركا تجنب الاجراءات غير المهنية في الخليج الفارسي

أكدت بحرية الحرس الثوري الايراني أن “على الأميركيين تجنب الاجراءات غير المهنية واحترام قوانين الملاحة البحرية وعدم تعريض أمن الخليج الفارسي للخطر”.

يأتي ذلك في اعقاب اعلان المتحدث بأسم البنتاغون جون كيربي، أن “زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري اقتربت من سفن تابعة للبحرية الاميركية في مضيق هرمز أمس الاثنين”.

في المقابل، اصدرت العلاقات العامة بالقوة البحرية للحرس الثوري بيانا اوضحت فيه، أنه “استمرارًا للممارسات غير المهنية للأسطول الإرهابي للبحرية الأمريكية في الخليج الفارسي، وخاصة في هذا الشهر، والذي طالما شكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة، واجهت السفن الدورية التابعة لبحرية الحرس الثوري خلال ادائها المهام اليومية الحالية والعادية في المياه الإقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية يوم 10 أيار/مايو، 7 قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز، قامت باجراءات غير مهنية مثل تحليق المروحيات وإطلاق القنابل المضيئة وإطلاق النار عشوائيا، ومع مراعاة المسافة القانونية في إطار التعليمات والأنظمة البحرية، تم تحذير الاميركيين من سلوكهم المحفوف بالمخاطر وغير المهني ومواصلة طريقهم من خلال تصحيح هذا السلوك”.

واضاف البيان أن “المتحدث باسم البنتاغون، كما في السابق، من خلال الهروب إلى الأمام واطلاق ادعاءات كاذبة وغير صحيحة حول الحادث، يسعى للايحاء بالشعور بالمسؤولية والحرص لمنع المخاطر وسوء التقدير، بينما هؤلاء الأميركيون بوجودهم غير المشروع، أصبحوا مصدر عدم الاستقرار والتهديد والأخطار في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز والخليج الفارسي”.

واضاف البيان أن “المدافعون الاقوياء عن مضيق هرمز والخليج الفارسي يعتبرون أن السلوك غير القانوني وغير المهني والخطير للأجانب، وخاصة أسطول القوة البحرية للجيش الارهابي الأميركي، يشكل تهديدًا للأمن البحري لهذه المنطقة الحساسة، وهو خط أحمر، وبسلام وثقة تامين، سيؤدون مهامهم في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وعلى استعداد للرد على أي خطأ حسابي بعزم وشجاعة”.

المصدر: فارس