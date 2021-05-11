وصفات طبيعية للتخلص من حشرات الصيف المزعجة!

مع حلول فصل الصيف، تبدأ مهمتك للتخلص من الحشرات في منزلك، التي تتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة وتزعجك أنت وعائلتك، خاصة إذا كنتِ مضطرة لاستخدام المبيدات الحشرية للتخلص منها، التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على صحتك وصحة أسرتك.

لذلك يكون شغلك الشاغل في تلك الأثناء البحث عن مجموعة من العلاجات المنزلية، التي تمكنك من التخلص من حشرات الصيف، دون اللجوء للمبيدات الحشرية.

وسوف نستعرض في هذا المقال وصفات طبيعية لطرد الحشرات من المنزل.

الفازلين والنعناع

النمل من أكثر الحشرات التي تكثر في كل المنازل خاصة في فصل الصيف، ويمكنك التخلص منه باستخدام الفازلين والنعناع.

اخلطي كمية مناسبة من الفازلين وخلاصة النعناع جيداً، وادهني بهما الأبواب ومخارج النوافذ، فالفازلين من أكثر المواد المزعجة للنمل، إذ يسبب له صعوبة في الحركة ومن ثم يمنع انتشاره داخل المنزل.

إكليل الجبل والنعناع

للأعشاب الطازجة دور مهم في حماية منزلك من الحشرات، فإذا كان منزلك عرضة للحشرات الطائرة مثل النحل وغيره، فاستخدمي الأعشاب الطازجة مثل إكليل الجبل أو النعناع وعلقيهما على نوافذ وأبواب منزلك.

فوانيس الإضاءة

استخدمي الفوانيس في الأماكن الأكثر عرضة للذباب، فهي تعمل على طرد الحشرات الطائرة.

الشموع

هناك شموع مخصصة لطرد البعوض والحشرات الطائرة من المنزل، ويمكنك الحصول عليها من محال العطارة أو السوبر ماركت، وهذه الشموع تحتوي على مادة “جيرانيول” المعروفة بفاعليتها في طرد البعوض.

النعناع

من أكثر المواد الفعالة في طرد الناموس، يمكنك غلي النعناع ووضعه في زجاجة رش، واستخدامه في منزلك لطرد الناموس.

الليمون والقرنفل

قطعي ليمونة إلى نصفين واغرزي بها حبات القرنفل وضعيها في أماكن وجود الذباب، ستعمل على طرده نهائياً.

القهوة

اصنعي مصيدة للصراصير من الماء ومسحوق القهوة، ضعي المياه داخل برطمان وأضيفي لها مسحوق القهوة، لتأتي إليها الصراصير الموجودة في المنزل وتسقط داخلها.

اللبان والمسك

بخري منزلك باللبان والمسك، ستعمل رائحتهما على طرد الذباب والناموس والحشرات الطائرة.

زيت الروزماري

ويستخدم لطرد البراغيث والقراد، استخدمي قطنة لمسح الأسطح بهذا الزيت العطري وستذهلك النتيجة.

المصدر: كل يوم