بالفيديو.. والدة أحد الشهداء في غزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 22:12

بالفيديو.. والدة أحد الشهداء في غزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس

منذ 8 mins 10 May، 2021
عربي وإقليمي - فلسطين

بالفيديو.. والدة أحد الشـهـداء في غزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس

المصدر: مواقع تواصل

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