كوب واحد من هذا الطعام يحمي قلبك بنسبة 100%

افادت دراسة علمية متخصصة أعدها باحثون في جامعة “نيو إديث كوان” والمنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو”، أن تناول كوب واحد من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالنترات كل يوم، يمكنه ان يحمي القلب بنسبة 100% و أن يقلل بصورة كبيرة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

واستهدفت الدراسة شقين، وهي هل يعاني الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات بانتظام، مثل الخضروات الورقية والشمندر، من انخفاض في ضغط الدم؟

والشق الثاني: هل هؤلاء الأشخاص أنفسهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بعد سنوات عديدة؟

وفحص الباحثون بيانات أكثر من 50 ألف شخص يقيمون في الدنمارك على مدار 23 عاما، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الخضراوات الغنية بالنترات انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنحو 2.5 ملم زئبقي، وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12 إلى 26 في المئة.

قالت الباحثة الرئيسية للدراسة، الدكتورة كاثرين بوندونو، إن تحديد النظم الغذائية للوقاية من أمراض القلب تعد حاليا أولوية قصوى.

وتابعت بوندونو بقولها: “أظهرت نتائجنا أنه بمجرد تناول كوب واحد من الخضار النيئة (أو نصف كوب من الخضار المطبوخة) الغنية بالنترات كل يوم، قد يكون الناس قادرين بشكل كبير على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

واستمرت قائلة: “أكبر انخفاض في خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي بنسبة 26 في المئة، وهو نوع من أمراض القلب يتميز بضيق الأوعية الدموية في الساقين، ومع ذلك، وجدنا أيضًا أن الأشخاص لديهم مخاطر أقل للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والقلب بالفشل.”

لكن يوصي الخبراء بتناول النترات من خلال الخضروات الورقية، وتجنب المكملات الغذائية.

هل يكفي قياس كوب واحد من الخضر الورقية يوميًا لهذا الغرض، أم يجب اتباع صيغة “المزيد كلما كان ذلك أفضل”؟ وجدت الدراسة أن الكمية المثلى من الخضار الغنية بالنترات كانت كوبًا واحدًا في اليوم، ولا يبدو أن تناول أكثر من ذلك لا يعطي أي فوائد إضافية.

وأوضحت بوندونو: “لا يحتاج الناس إلى تناول مكملات لزيادة مستويات النترات لديهم، لأن الدراسة أظهرت أن كوبًا واحدًا من الخضار الورقية الخضراء كل يوم يكفي لجني الفوائد لأمراض القلب”.

واستدركت بقولها: “لكننا لم نشهد المزيد من الفوائد في الأشخاص الذين تناولوا مستويات أعلى من الخضار الغنية بالنترات”.

المصدر: سبوتنيك