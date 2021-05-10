وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة إلى السعودية لاستعراض القضايا الثنائية والإقليمية

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاثنين، زيارة إلى السعودية تستغرق يومين، في أول زيارة له منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018. وقالت الخارجية التركية، في بيان، “يعتزم وزير الخارجية تشاووش أوغلو يعتزم إجراء زيارة إلى السعودية يومي 10 و11 أيار/مايو الجاري”.

وأوضح البيان أن تشاووش أوغلو “سيبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود”. وتأتي زيارة تشاووش أوغلو إلى السعودية عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إضافة إلى مساعي أنقرة لتطبيع علاقاتها مع مصر ودول الخليج العربية والتي توترت عقب فرض السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين مقاطعة على قطر.

وتسارعت حدة التوتر بين تركيا والسعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 حيث اتهمت أنقرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء أمر تصفية خاشقجي. واتخذت السعودية نهاية نيسان/أبريل الماضي قرارا بإغلاق 8 مدارس تركية في المملكة نهاية العام الدراسي الجاري.

كما فرضت السعودية مقاطعة اقتصادية غير رسمية على تركيا، مما أدى إلى تراجع حجم الصادرات التركية إلى المملكة.

المصدر: سبوتنيك