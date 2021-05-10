“حق” شجبت حملة الإساءة لآية الله قاسم بصحف النظام البحريني: ترهيب منسق مع الموساد

استنكرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الإثنين “حملة الإساءة والتحريض التي تقودها الصحافة الصفراء في البحرين ضد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم”.

وقالت الحركة “تأتي هذه الحملة الممنهجة بعد أيام من زيارة رئيس جهاز الإستخبارات الإسرائيلية(الموساد) يوسي كوهين للبحرين واجتماعه مع رئيس جهاز المخابرات الوطني البحريني عادل بن خليفة الفاضل ما يعكس التنسيق الواضح بين الجهازين سيئي الصيت وما يزيد المشهد الأمني تعقيدا في الشارع البحريني”.

وأضافت الحركة “لا بد بأن موقع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم اليوم يقلق النظام وحلفائه، وكذلك خطابه المتقدم والتأكيد على الفراغ الدستوري والمطالبة بكتابة دستور ينبثق من إرادة شعبية مطلب مقلق للسلطة في البحرين لأنه مطلب جذري ومشروع وتريد السلطة أن تتظاهر بأنها تجاوزته عبر فرضها لوثيقة 2002 او ما يسمى دستور المنحة”.

وشددت الحركة على “ضرورة مواصلة الحراك الميداني والتأكيد على عدم تغييب المطالب السياسية المشروعة مع ضرورة المطالبة بإطلاق سراح السجناء الأحرار”، وتابعت أن “مثل هذه الحملات المسعورة من السلطة في البحرين لن تتمكن من ثني أبناء البحرين من المضي في رفع المطالب السياسية المشروعة”.

المصدر: بريد الموقع