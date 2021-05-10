العميد حاجي زادة: حققنا تقدماً كبيراً في منظومات الدفاع الجوي

وخلال مراسم تنصيب القائد الجديد لمقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي، أوضح العميد حاجي زادة أن “التحقيقات والدراسات التي قامت بها القوات الجوفضائية لحرس الثورة اسفرت عن تحقيق تطور كبير في مجال الدفاع الجوي بما في ذلك الرادارات والصواريخ والحرب الالكترونية”. وأشار الى ان تشغيل هذه المنظومات “بحاجة الى قيادة وسيطرة دقيقة لأن الدفاع الجوي يحظى بأهمية كبيرة ويختلف عن باقي الصنوف العسكرية”.

وأوضح العميد حاجي زادة أن مقر خاتم الأنبياء مقر مشترك بين حرس الثورة وقوات الجيش، “يعملان جنباً الى جنب”.