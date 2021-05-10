العميد حاجي زادة: حققنا تقدماً كبيراً في منظومات الدفاع الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 14:46

العميد حاجي زادة: حققنا تقدماً كبيراً في منظومات الدفاع الجوي

منذ 11 mins 10 May، 2021
العميد أمير علي حاجي زادة
ايران - عربي وإقليمي

أكد قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني العميد أمير علي حاجي زادة أن قواته حققت تقدماً كبيراً خلال السنوات الاخيرة في مجال منظومات الرادار والدفاع الجوي.

وخلال مراسم تنصيب القائد الجديد لمقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي، أوضح العميد حاجي زادة أن “التحقيقات والدراسات التي قامت بها القوات الجوفضائية لحرس الثورة اسفرت عن تحقيق تطور كبير في مجال الدفاع الجوي بما في ذلك الرادارات والصواريخ والحرب الالكترونية”. وأشار الى ان تشغيل هذه المنظومات “بحاجة الى قيادة وسيطرة دقيقة لأن الدفاع الجوي يحظى بأهمية كبيرة ويختلف عن باقي الصنوف العسكرية”.

وأوضح العميد حاجي زادة أن مقر خاتم الأنبياء مقر مشترك بين حرس الثورة وقوات الجيش، “يعملان جنباً الى جنب”.

المصدر: ارنا

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