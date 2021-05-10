مئات المستوطنين يهاجمون فجرًا حي الشيخ جراح وباب العمود واهالي المنطقة يتصدون

هاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين “الإسرائيليين”، فجر اليوم الثلاثاء 10/5/2021، منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في محاولة منهم لطرد سكانها والسيطرة عليها، قسرًا، تحت ذرائع واهية.

وأفاد شهود عيان، بأن مئات المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في الشيخ جراح، وألقت عليهم الحجارة، فيما تصدى أهالي الحي للاقتحام، دفاعًا عن أنفسهم.

وناشد أهالي الشيخ جراح، جميع الفلسطينيين في مدينة القدس وبلداتها، مؤازرتهم في صد اقتحامات المستوطنين العنيفة والشرسة، بحماية قوات الاحتلال.

ونظم شبان في باحات الأقصى مسيرة كبيرة، وسط هتافات غاضبة انتصارًا للأقصى في وجه تهديدات المستوطنين.

واقتحم شبان مقدسيون مقر ما يسمى بـ”وزارة القضاء الإسرائيلية” و”المحكمة المركزية” في القدس المحتلة، ويرفعون علم فلسطين عليهما.

ويُعاني سكان الشيخ جراح، من إجراءات تهجيريه “إسرائيلية” منذ سنوات طوال، تصاعدت مؤخرًا في شهر رمضان، وأمس، ارتجأت محكمة العليا التابعة للاحتلال جلستها المقررة اليوم للنطق بالحكم في قضية طرد عائلات فلسطينية من الحي. وستعود للنظر في القضية بغضون أشهر.

وتشهد مدينة القدس إجراءات عسكرية وأمنية “إسرائيلية” مشدّدة عند باب العامود والقدس، ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية في محيط الأقصى، وانتشر المئات منهم في ازقات القدس، ونصبت الحواجز.

وأصيب 14 مواطنا على الأقل، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأحد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود، نقلت 4 إصابات منها لمستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وعلى صعيد قطاع غزة قالت مصادر عبرية، أن صفارات الإنذار انطلقت مساء اليوم الأحد 9/5/2021، في عدد من مدن الاحتلال بمنطقة غلاف غزة.

وتشهد المناطق الحدودية توتراً كبيراً بعد عودة الارباك الليلي والبالونات الحارقة التي تسبب بمايقارب من 40 حريقاً.

وقصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مراصد عدة تابعة للضبط الميداني في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة.

وافادت “فلسطين اليوم” بأن دبابات الاحتلال قصفت مراصد للمقاومة في شرق رفح جنوبي القطاع، وشمال بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون في المحافظة الشمالية، مشيرًا إلى أن الاستهدافات “الإسرائيلية” لم تسفر عن وقوع إصابات.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال:” إن الجيش يهاجم قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه (إسرائيل).

وزعم الاعلام العبري، مساء أمس، بإطلاق أربعة صواريخ من قطاع غزة، اتجاه البلدات المحتلة، تلاها تفعيل صافرات الإنذار، ومحاولة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ.

واندلعت عشرات الحرائق في أحراش منطقة “غلاف غزة”، نهار أمس، بفعل إطلاق البالونات الحارقة من غزة، حسبما جاء في الاعلام العبري.

المصدر: فلسطين اليوم