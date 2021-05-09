مصرف لبنان يطلق “مبادرة”

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان الاحد ان “مصرف لبنان يعمل على إطلاق مبادرة تهدف الى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية”.

وأشار البيان الى ان هذه المبادرة تقوم على عدة نقاط هي:

-يفاوض مصرف لبنان حاليا المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة.

ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده المعطيات ليبني عليها خطة، يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتبارا من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية.

-يطلق مصرف لبنان منصة “صيرفة” أي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرافين، مع ما تؤمنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين. وسيصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة معالي وزير المالية كما ينص القانون.

وسيقوم مصرف لبنان بالتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علما أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.

-حفاظا على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المودعين، والتزاما بقانون النقد والتسليف، وجه مصرف لبنان كتبا إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعية، والتي يمكن تنفيذها قانونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام