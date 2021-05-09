طقس بداية الأسبوع غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة وارتفاع الرطوبة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون طقس الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتستمر حتى صباح الاثنين حيث تنحسر مساء .

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لتساقط بعض الامطار الخفيفة في البقاع.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء:قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: الى الساحل من 20 الى 35 درجة، فوق الجبال من 17 الى 33 درجة، في الداخل من 15 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية