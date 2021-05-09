مجلس الشورى الايراني يؤكد على صيانة مصالح ايران في محادثات فيينا

واشار امير ابادي فراهاني الى أن “الجلسة ناقشت المحادثات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 وان رئيس المجلس قدم تقريرا بهذا الصدد”.

وشدد على موقف ايران في رفع انواع الحظر بشكل كامل وان يثبت ذلك بالتجربة، داعيا فريق التفاوض الايراني الى “اليقظة وتجسيد صمود الشعب الايراني طوال ثماني سنوات من الحظر”.

وتابع عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى قائلاً “لقد علمنا انهم قسموا الحظر الى قسمين الأول يتعلق بالاتفاق النووي، والآخر فرض لدواعي اخرى، في حين ان موقف ايران هو رفع انواع الحظر وازالة كل العراقيل التي تواجه المنتجين والمصدرين الايرانيين”.