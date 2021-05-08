إطلاق البالونات الحارقة تجاه الأراضي المحتلة والقسام: العدو سيدفع ثمن عدوانه على القدس

تجمع مئات الشبان الفلسطينيين الثائرين، مساء اليوم السبت، عند محيط منطقة ملكة شرق مدينة غزة، لبدء فعاليات “الارباك الليلي”، والتي تأتي تضامنًا مع أهالي القدس المحتلة وضد إجراءات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين في الشيخ جراح.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قررت بعد منتصف الليلة الماضية، تفعيل عمل مجموعات ما يعرف بـ “الأدوات الخشنة” التي تم إطلاقها مع بدء مسيرات العودة التي انطلقت في آذار/ مارس 2018. وأعلنت المجموعات التي تتبع للفصائل عن تفعيل وحداتها العاملة في إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى تفعيل وحدات الإرباك الليلي.

وبينت تلك المجموعات، من بينها “الغرفة المشتركة لأبناء الزواري”، في بيانات متتالية صدرت عنها الليلة الماضية، أنها ستبدأ منذ اليوم بعملياتها إسنادًا لأهالي القدس والمرابطين في الأقصى الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة.

واستهدفت قوات الاحتلال المتظاهرين بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت وأصابت 3 شرق غزة و2 شرق الشمال، و2 شرق خانيونس، فضلا عن إصابات بالاختناق.

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تبارك التحركات

وباركت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، في بيان لها، دعوات الشباب الثائر والوحدات الميدانية لإعادة فعاليات الحدود؛ نصرة للمسجد الأقصى. وقالت: “هذا التفاعل الجاد والمسؤول دليل قوة ووحدة الموقف الوطني والشعبي المساند لانتفاضة أهلنا في القدس، وأن هذه الانتفاضة تمتد لكل مناطق فلسطين”. وأضافت: “ندعو الشباب الثائر في الضفة وغزة وجماهير شعبنا كافة للانخراط الكامل في الانتفاضة الباسلة، وفتح ساحات الاشتباك في كافة محافظات الوطن؛ حتى يعلم الاحتلال المجرم أن المقدسات خط أحمر، ولا نحيد أبداً عن طريق الثورة والمواجهة”.

وأعلنت العديد من الوحدات العاملة في الميدان، عن سلسلة فعاليات نصرة للمسجد الأقصى المبارك. وقالت في بيانها: “إننا أمام مرحلة فاصلة، لا مكان فيها للتهدئة ولا التقاعس عن أداء الواجب. إننا نعلن النفير العام في كل مناطق الوطن وعلى امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة”.

وأوضحت “سواعد الانتفاضة”، في بيان، أن وحدات البالونات، بدأت منذ الساعة الواحدة فجر اليوم السبت بإطلاق عشرات البالونات صوب المستوطنات في محيط قطاع غزة.

كما دعت وحدات الكاوشوك لجمع وإشعال مئات الإطارات على امتداد السلك الحدودي، اعتبارا من صباح اليوم السبت، واستمرار إطلاق البالونات صوب المستوطنات، واستئناف الإرباك الليلي مساء اليوم. وأضافت: “نجدد ثقتنا بمقاومتنا وقيادتها المجاهدة وأجنحتها العسكرية التي تقف معنا وخلفنا داعمة وحامية”.

أبو عبيدة: محمد الضيف يوجه التحذير الأخير للإحتلال

هذا ووجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، التحية إلى “صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، ونقول لهم بأن قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده”. وقال أبو عبيدة في تصريح عبر “تليجرام”: “”يتوجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام أبو خالد محمد الضيف بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويؤكد بأن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب”.

وتابع “يوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً”.

المصدر: فلسطين اليوم