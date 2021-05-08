الرئيس الإيراني: تم الاتفاق على رفع كافة اجراءات الحظر تقريبا عن طهران

أعلن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أنه “تم الاتفاق على رفع كافة اجراءات الحظر تقريبا عن طهران”، مشيرا إلى أن “مفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل”.

وخلال اجتماع بمسؤولين في وزارة الصحة، قال الشيخ روحاني إن الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي، وأعلنوا عن ذلك بكل صراحة”، وأكد انه “تم الاتفاق على رفع كافة الحظر تقريبا، ومفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل. نتطلع إلى رفع الحظر قبل نهاية عمر الحكومة الحالية”.

وتابع الشيخ روحاني: “فرض العدو اجراءات حظر واسعة النطاق على بلادنا بهدف جعل إيران تعاني من المجاعة والفوضى، ولكن بجهود المسؤولين في البلاد وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الذي حدث والضغط على المواطن، لم نسمح بحدوث مجاعة في البلاد”.

المصدر: وكالة أنباء فارس