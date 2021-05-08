إيران تستنكر الهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، الهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى وعلى المصلين الفلسطينيين.

وقال سعيد خطيب زاده ، صباح اليوم السبت ، ردا على الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هجوم العسكريين الصهاينة على المسجد الأقصى ، القبلة الأولى للمسلمين ، واستشهاد واصابة المصلين الفلسطينيين على ايدي الصهاينة في أخر الجمعة من شهر رمضان المبارك ويوم القدس العالمي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية ان هذه جريمة الحرب تثبت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي وضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك أبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي”.

واكد خطيب زاده: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اذ تدين هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية وتقدم العزاء لأسر الشهداء ، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى ، تدعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى أداء واجبها للتصدي لجريمة الحرب هذه.

وأكد إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تقف بفخر إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل وتدعو جميع دول العالم خاصة الدول الإسلامية إلى القيام بواجبها التاريخي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد المعتدين الصهاينة.

المصدر: وكالة ارنا