حماس تحذر الإحتلال من تداعيات العدوان على الأقصى

توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتحية للمقدسيين الذين يخوضون معركة الأمة في الدفاع عن المسجد الأقصى. وقال إن المرابطين في الأقصى يؤكدون تمسكهم بهذه الأرض الطاهرة وأن المسجد الأقصى لن يكون إلا إسلامياً.

وخاطب هنية نتنياهو قائلاً “لا تلعب بالنار وسندافع عن الأقصى وحي الشيخ جراح بكل ما نملك وسيخسر الاحتلال هذه المعركة”، وقال إن على الجميع أن يدرك أن هتاف المقدسيين للمقـاومة جاء عن وعي وإدراك. وشدد هنية على أنه لن نسمح بتهويد الشيخ الجراح ولن نسمح باقتحام المسجد الأقصى، وشدد على أن ما يجري انتفاضـة وثورة يجب أن تتواصل.

وأكد هنية أن ما قبل هذه الأيام يختلف عن ما بعدها وما يجري في القدس رغم همجية الاحتلال سيضع حد لمسيرة التطبيع مع الاحتلال، وأضاف “العدو يرتكب حماقات في القدس لا يعرف نتائجها”. واعتبر أن الاحتلال يحاول تفريغ المسجد الأقصى “لكننا سندافع عنه بأرواحنا ودمائنا”، وشدد على أن ما يجري في الأقصى هو خير لأنه فجر المخزون الثوري والجهادي. وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الإحتلال الإسرائيلي من تداعيات العدوان على الأقصى، وقال إنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين في المنطقة لوقف الاعتداءات على المصلين.

وبدوره، شدد الناطق الرسمي باسم حركة حماس في مدينة القدس محمد حمادة على أن الإحتلال سيدفع الاحتلال ثمن عدوانه وتعدّيه السافر على حق المسلمين في الصلاة في مسجدهم.

وأضاف أن “ما يقوم به الاحتلال في هذه الأثناء بحق المصلين في المسجد الأقصى باعتدائه عليهم بوحشية وهم ركّع سجود، ليؤكد أن حرب الصهاينة هي ضد المقدسيين وضد حرية التعبد، وهو بذلك يوسع حربه من محاولة لطرد سكان الشيخ جرّاح من بيوتهم إلى منع إقامة الصلاة”. وقال “نبرق التحية للثائرين الشبان المدافعين عن المسجد الأقصــى والقدس لندعو شعبنا الفلسطيني إلى النفير نصرةً للأقصى وصداً للعدوان الغاشم عليه”.

المصدر: وكالة شهاب