الجيش الأميركي: الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي في 9 أيار/مايو فوق تركمانستان

نشرت القوات الجوية الأميركية على موقع”سبيس تريك” الجمعة، توقعاتها بشأن الصاروخ الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض في 9 أيار/مايو فوق تركمانستان.

ووفقًا للجيش الأميركي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي في 9 أيار/ مايو في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو (زائد / ناقص 9 ساعات) فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالًا وخط طول 62.5 درجة شرقًا.

وكان الجيش الأميركي قد توقع سابقا سقوط الصاروخ فوق الجزء الجنوبي للمحيط الهادئ بمنطقة ليست بعيدة عن نيوزيلندا.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أولى المراحل الثلاثة لمحطتها الفضائية وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام فقط تسقط على الأرض، لكن إذا بقي الصاروخ كاملا، فالاحتمال الأكبر هو أن يسقط في أحد المحيطات أو البحار.

المصدر: سبوتنيك