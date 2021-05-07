ميانمار: انفجارات في مدن رئيسية واحتجاجات مستمرة على الانقلاب

شهدت ثلاث مدن على الأقل في ميانمار انفجارات وسط تبادل الاتهامات لمن يقف خلفها، مع استمرار الاحتجاجات على الانقلاب وسعي المجلس العسكري لإحكام قبضته على البلاد.

وأعلن الجيش أنه اعتقل أحد ممارسي الفنون القتالية المختلطة انضم للمحتجين، وأنه أصيب بقنبلة يدوية الصنع قبل اعتقاله، بينما أضافت وسائل إعلام محلية أن المعتقل كان بين 4 آخرين اعتقلوا بعد اتهامهم بالتآمر لارتكاب أعمال عنف.

وقالت وسائل أخرى إن انفجارات وقعت أمس الأربعاء في محطة للحافلات في ماندالاي وفي بنك وشركة اتصالات يملكها الجيش في العاصمة نايبيداو، ودعا قائد المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ إلى “تحرك فعال” ضد مرتكبيها.

وحسب إحصاءات ذكرتها جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جماعة رقابية حظرها الجيش، فإن 769 شخصا على الأقل قتلوا واعتقل نحو 3700 على يد جيش ميانمار منذ الانقلاب في الأول من فبراير الماضي.

المصدر: وكالة رويترز