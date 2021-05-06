مسيرة بحرية في بحر صيدا بمناسبة يوم القدس العالمي

تلبية لنداء الامام الخميني قدس سره وفي اجواء يوم القدس العالمي أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين مسيرة بحرية في بحر صيدا وذلك اليوم الخميس ،وحضر المسيرة كل من،علي فيصل عن الجبهة الديمقراطية وابو هاني رميض عن فتح الانتفاضة وابراهيم جشي عن انصار الله وعمار حوراني عن الجهاد الاسلامي وابو العبد شناعة عن حماس ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر والشيخ عطالله حمود معاون مسؤول ملف وحدة العلاقات الفلسطينية في حزب الله وحشد من ابناء مخيمات صيدا والجوار.

البداية كانت مع النشيدين الوطني اللبناني والفلسطيني بعدها قدم عريف الاحتفال الشاعر خالد زيدان باقة من اشعاره من اجواء يوم القدس العالمي.

عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل قال:”نقف اليوم عند شاطئ قلعة المقاومة صيدا الابية والتي شكلت بوابة التحرير للجنوب وستشكل بوابة لتحرير لفلسطين.نحن على موعد للاقلاع من ميناء صيدا الى موانئ فلسطين الى موانئ الدولة الفلسطينية المستقلة.التحية لمن أعلن يوم القدس في فكرته ثم رؤيته ثم استراتيجيته. المقاومة هي عنوان السلام وعنوان العدالة لشعب فلسطين ولامتنا العربية.القدس هي كل الجعرافيا وكل التاريخ وكل المستقبل وكل الحاضر عاصمة فلسطينية عربية لدولة فلسطين المستقلة وسيرحل الاحتلال وسنرفع علم فلسطين فوق تلال القدس”.

من جهته قال امين سر حركة فتح الانتفاضة في لبنان وأمين سر التحالف هاني رميض:”نحتفي بيوم القدس العالمي هذا اليوم الذي اعلنه القائد الراحل الامام الخميني قدس سره نصرة لفلسطين ونصرة للقضية العادلة.نحن اليوم مازلنا على نفس الخطى لهذا اليوم الذي أعلنه القائد العظيم”.

وتابع”اليوم القدس واهل القدس ينتفضون والقدس اليوم هي اليوم امام تحديد الخيارات اما ان تكون مع فلسطين واما ان تكون ضد القدس. اليوم تقف القدس وأهلها امام جبروت الاحتلال وامام قطعان مستوطنيه متصدية لهم باللحم الحي. نحن جاهزون للدفاع وللاسناد ولن نسمح للكيان الصهيوني ان يستبيح دم شبعنا في القدس ونقول لاهلنا في القدس انا القدس اليوم هي محطة الانذار المبكر هي مدينة السلام هذه المدينة العظيمة الذي يقف شعبها ضد الة الموت الصهيونية”.

وأضاف” نقول اليوم ان القدس ستنتصر وفلسطين ستتحرر وسنعود الى القدس وكما قلت يا سيد المقاومة نحن في زمن الانتصارات ونحن قاب قوسين او ادنى من ربوع وطننا”.

معاون مسؤول ملف وحدة العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطالله حمود قال في كلمته:”نقف اليوم في يوم القدس العالمي لنتوجه بالتحية الى اهلنا في القدس الى اهلنا في فلسطين الى اهلنا في الضفة الغربية الى اهلنا في غزة ولنقول لهم اننا في لبنان من محاور المقاومة الاسلامية من ثغور السيد عباس الموسوي ومن ثغور هادي نصر الله ومن ثغور كل الشهداء، نحن في حزب الله مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية مع كل الشرفاء، نحن معكم كتفا بكتف حتى تحرير فلسطين وتحرير القدس وتحرير الاقصى من رجس الصهاينة”.

وتابع”ان يوم القدس العالمي هو يوم مقدس لكل المسلمين في العالم ليكون بمثابة صرخة وبمثابة توجيه لكل المسلمين ولكل الاحرار لكي ينتبهوا ان في هذا العالم عدو وبان في هذا العالم قدسنا هذا القدس مقيد ومأسور يجب على كل الاحرار ان يحرروه من رجس الصهاينة”.

بعدها توجه الجميع الى المراكب حيث أقيمت مسيرة بحرية على شاطئ مدينة صيدا وسط الاناشيد الفلسطينية.

المصدر: بريد الموقع