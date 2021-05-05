تظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة رفضا لممارسات العدو الإسرائيلي

تظاهر عشرات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة مساء الأربعاء بشكل كبير جدا، وتأتي التظاهرة رفضا لقرار العدو الإسرائيلي على إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم.

يُشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح يتظاهرون بشكل يومي على قرار حكومة العدو ضدهم لطردهم من منازلهم وأراضيهم في الحي بالقدس المحتلة، بهدف منح تلك المنازل والأراضي للمستوطنين الصهاينة.

وأثارت الاحداث والتظاهرات الكبيرة في حي الشيخ جراح غضبًا واسعًا في الأراضي الفلسطينية حيث أكد الجميع على “ضرورة التصدي ودعم واسناد أهالي حي الشيخ جراح”.

وكان رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف حذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في الاعتداء على المقدسيين، مؤكدا ان “المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي”.

المصدر: فلسطين اليوم