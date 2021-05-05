الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام نوع من الحشرات مصدراً غذائياً

سمح الاتحاد الأوروبي ، للمرة الأولى، بطرح نوع من الحشرات في الأسواق للاستهلاك الغذائي، في خطوة قال إنها تدعم “الانتقال إلى نظام غذائي أكثر استدامة”.

وكانت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قد خلُصت، في منتصف يناير/كانون الثاني، إلى إمكان استهلاك حشرات تُعرف باسم خنافس الدقيق من دون خطر على صحة الإنسان، “سواء على شكل حشرة كاملة مجففة أو مسحوق”.

ويمكن للمنتجات المصنعة من الحشرات (وهي غنية بالبروتينات والمعادن والفيتامينات والألياف والأحماض الدهنية الصحية من نوع أوميغا 6 وأوميغا 3)، أن تساعد في الوقاية من النقص في المغذيات، وفق شركات عاملة في القطاع.

وتصف منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) هذه الحشرات بأنها “مصدر غذائي سليم ومغذّ جدا”.

وكانت حشرات قد طُرحت قبلاً في الأسواق الأوروبية، خصوصاً في متاجر المنتجات العضوية، لأن بعض البلدان تعتبر أنها غير مشمولة بتشريع أوروبي سابق بشأن “الأطعمة الجديدة” التي تستلزم موافقة من المفوضية الأوروبية على بيعها.

غير أن التشريع الحالي المعتمد منذ يناير/كانون الثاني 2018 يعتبر صراحة الحشرات أطعمةً، وهي تخضع لشرط الاستحصال على إذن لطرحها في الأسواق.

وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأشخاص يستهلكون في غذائهم حوالي ألف نوع من الحشرات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لكن مواقع تربية الحشرات في الاتحاد الأوروبي، والتي تنتج بضعة آلاف من الأطنان سنوياً، تُستخدم خصوصاً لإطعام الحيوانات، خصوصاً الأسماك.

وسيصبح الإذن الأوروبي رسمياً “في الأسابيع المقبلة”.

المصدر: فرانس برس