الاحتلال يزعم العثور على المركبة التي نفذت فيها عملية حاجز زعترة

قالت مصادر اعلامية فلسطينية، اليوم الاثنين، ان “قوات الاحتلال اعلنت العثور على سيارة منفذ عملية حاجز زعترة في نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة”.

وأوضحت المصادر، ان”المركبة تم العثور عليها داخل بلدة عقربا جنوب شرق نابلس خالية ومتروكة على جانب الطريق”.

وأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بلدة عقربا في مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة .

وافاد شهود عيان ان”قوات كبيرة من جيش الاحتلال اغلقت البلدة ومنعت الدخول أو الخروج منها”.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، امس الاحد، مدينة نابلس منطقة عسكرية مغلقة عقب عملية اطلاق النار على حاجز زعترة والتي اسفرت عن اصابة ثلاثة صهاينة بجراح خطيرة.

المصدر: فلسطين اليوم