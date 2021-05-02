سقوط صواريخ على قاعدة فكتوريا في مطار بغداد (قناة العهد) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2021 - 22:02

سقوط صواريخ على قاعدة فكتوريا في مطار بغداد (قناة العهد)

منذ 1 ساعة 2 May، 2021
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