قوى الامن: 3 سيارات مسروقة ومخبأة في البحصة عكار

علنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 29-4-2021، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن وجود /3/ سيارات مسروقة حديثة الصنع من نوع “كيا” مخبأة في باحة منزلين في محلة البحصة – عكار. على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت هذه المفرزة الى تحديد مكان المنزلين. بناء عليه، دهمت قوة من المفرزة المنزل الأول، وضبطت سيارتين من نوع “كيا ريو”، كما أوقفت مالكه، المدعو:

– خ. ب. (مواليد العام 2000، لبناني)

كذلك أسفرت مداهمة ثانية للمنزل الآخر، عن ضبط سيارة من النوع ذاته، وتوقيف مالك المنزل:

– م. ك. (مواليد العام 1996، لبناني)، بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه خبأ السيارتين في باحة منزله لقاء مبلغ مالي بطلب من السارقين، على الرغم من علمه بسرقتهما، لكنه لم يشارك بعملية السرقة، فيما أنكر الثاني علاقته بسرقة السيارة وأمر وجودها في باحة منزله.

تبين أن السيارات المذكورة قد سرقت حديثا من محلة ذوق مصبح، وإحداها لم يتم الادعاء من قبل مالكها بسرقتها كونه لم يكن قد علم بعد بأمر سرقتها.

ترك (م. ك.) رهن التحقيق، وأودع (خ. ب.) والسيارات المضبوطة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة الذين تم تسطير بلاغات بحث وتحر في حقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام