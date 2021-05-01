حسن عز الدين: المراوحة بتشكيل الحكومة تشكل ضررا كبيرا بمصالح الناس

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أن “المراوحة في تشكيل الحكومة، تشكل ضررا كبيرا بمصالح الناس، ولها تداعيات سلبية على الاستقرار والوفاق الوطني”.

ودعا عز الدين إلى “إزالة كل العقبات التي لا تزال تقف عائقا أمام تشكيل حكومة نريدها أن تكون حكومة كفؤة وقادرة على إخراج البلد من هذا الوضع القائم، وتعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم”.

ونبه عز الدين من أن “أي خطوة غير مدروسة بعناية تقدم عليها حكومة تصريف الأعمال لرفع الدعم، ولا تأخذ في الاعتبار الطبقات الاجتماعية الفقيرة، ستؤدي إلى نتائج خطيرة”.

من جهة ثانية، حيا عز الدين “الشعب الفلسطيني والمرابطين عند أسوار بيت المقدس نيابة عن الأمة”، وأكد أن “هذه المواجهات هي إعلان فشل كل المخططات في التطبيع وصفقات القرن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام