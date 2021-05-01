رئيس وزراء إثيوبيا: بدء الملء الثاني لسد النهضة سيكون بمثابة “قيامة إثيوبيا”

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي السبت، عن تطلع بلاده للملء الثاني لسد النهضة في تموز/يوليو المقبل، واصفاً السد بأنه يمثل “قيامة إثيوبيا”، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال آبي آحمد، في رسالة نشرها على صفحته على “فيسبوك” للتهنئة بمناسبة عيد الفصح القيامة “الانتخابات المقبلة في أيار/مايو هي واحدة من معالم قيامة إثيوبيا.. وبالمثل سد النهضة الذي طال انتظاره أصبح يقترب من الاكتمال”، مضيفا “نتطلع إلى الملء الثاني خلال الفيضانات في تموز/يوليو المقبل”.

وتابع “كلما اقتربنا من الأمل، أصبح الأمر أكثر صعوبة، وبينما نكافح الوقت والظروف لإكمال السد، يجب أن نضع في اعتبارنا أن منافسينا لن يترددوا في إلقاء الحجر الأخير الذي يعرقل مسيرتنا، إنهم يهددون طريقنا ويبذلون قصارى جهدهم لمنع قيامتنا”.

المصدر: سبوتنيك