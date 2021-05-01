الرئيس عون حيا عمال لبنان: أولويتي أن أكون الى جانبكم وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح

حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تغريدة على حسابه على “تويتر”، عمال لبنان، مؤكدا أن “أولويته ان يكون الى جانبهم، ويواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة”.

وجاء في تغريدة الرئيس عون: “تحية تقدير الى عمال لبنلان في عيدهم! انتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتما قيامة من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا. أولويتي اليوم ان أكون الى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة”.

المصدر: مواقع التواصل