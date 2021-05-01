الاتحاد الأوروبي يدين العقوبات الروسية ويحتفظ بحق الرد

أعلن الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة ضد المسؤولين الأوروبيين من قبل روسيا غير مقبولة، ولا تستند إلى أساس، وموجهة ضد الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وجاء في بيان رؤساء ثلاثة مؤسسات أوروبية المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية “نحن ندين بأشد العبارات قرار السلطات الروسية بمنع 8 من ممثلي السلطات الروسية بدخول الاتحاد الأوروبي إنها خطوة غير مقبولة ولا يمكن تبيرها من الناحية القانونية، ولا تستند إلى أي أساس”.

وتابع البيان “إن هذه الخطوة موجهة ضد الاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس ضد الأشخاص المذكورين فحسب”.

وأكدت البيان أن “الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ التدابير المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية”.

ويذكر أن الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، أعلنت في وقت سابق من مساء الجمعة أن وزارة الخارجية الروسية سلمت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، مذكرة بشأن الرد الروسي على خلفية عقوبات مجلس الاتحاد الأوروبي المفروضة في الثاني من شهر آذار/مارس الماضي ضد روسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك