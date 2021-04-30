الهندي: قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الاخراج

قال عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية لحركة الجـهاد الإسـلًامي في فلسطين محمد الهندي مساء الخميس “ان قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الاخراج”.

وأضاف الهندي “موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه”.

دعا الهندي الى برنامج وسياق مختلفين وليس عبر إعادة ترميم مؤسسات السلطة، مشيراً انه بدل أن ندور في حلقة من الشكاوي يجب أن ندعو الى بناء منظمة التحرير في الخارج وإعادة الاعتبار لمؤسساتها.

وأكد الهندي انه لو كان هناك جدية في إجراء هذه الانتخابات فتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته.

وتابع قائلاُ: “قلنا إن هذا الطريق ليس الأصوب لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وكان واضح لدينا عدم وجود جدية في هذا الملف”.

ولفت الهندي إلى ان الدور الأوروبي هامشي والمسألة مرهونة بالحسبة “الاسرائيلية”، منوهاً إلى ان هذه الانتخابات لن تبني وحدة وطنية وهذه تبنى في الميدان.

المصدر: فلسطين اليوم