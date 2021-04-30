كورونا في بريطانيا.. تسجيل 2445 إصابة و22 وفاة جديدة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، 2445 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2445 مقابل 2166 في بيانات الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4414242.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 22 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 29 الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127502 شخصين.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 34.094 مليون شخص، بينهم أكثر من 14.043 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز