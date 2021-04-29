حركة الامة: الاستهداف السعودي الجديد للبنان هو استكمال لمسلسل الحصار الأميركي والإسرائيلي

حذرت “حركة الأمة” في لبنان “من الحملة المنظمة التي تستهدف تشويه سمعة لبنان والتي تحركها الولايات المتحدة وأدواتها العربية والعبرية والغربية وتلقى صدى داخليا من قبل الذين يراهنون على الضغوط والحصار الخارجيين لاستهداف لبنان وقوته المتمثلة بالمقاومة الإسلامية التي كسرت الغطرسة الصهيونية وهيبة جيشها الذي زعم يوما أنه لا يقهر”.

ونددت الحركة في بيان لها الخميس “بالقرار السعودي بمنع استيراد المنتوجات الزراعية اللبنانية، بحجة تهريب المخدرات”، ورأت “في الاستهداف السعودي الجديد للبنان، مجرد استكمال لمسلسل الحصار والتجويع الذي ينفذه الأميركي والإسرائيلي بهدف الضغط على اللبنانيين للتراجع عن حقهم في قوة وطنهم المتمثلة في المقاومة وحقوقه في ثروته الوطنية المتمثلة في نفطه وخياراته السياسية الوطنية والقومية الحرة”.

من جهة ثانية، هنأت الحركة “عمال لبنان بعيدهم الذي يحل هذا العام والأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية تلقي بثقلها عليهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام