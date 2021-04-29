#رومانيا تعلن رصد أول حالة إصابة بالمتحور الهندي من فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 14:18

#رومانيا تعلن رصد أول حالة إصابة بالمتحور الهندي من فيروس #كورونا

منذ 22 mins 29 April، 2021
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